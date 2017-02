Countdown - s01e05 - Le tueur aux trousses  

Patrick Bennat, le fils du chef de la police, est abattu dans un parking souterrain sous les yeux de Ben Wohler, un adolescent occupé à «visiter» des voitures. Enregistré par les caméras de surveillance, il est rapidement identifié par Leo et Ian qui se lancent à sa recherche. Mais les meurtriers qui l’ont aperçu et reconnu pour l’avoir fait travailler dans leur garage à une époque, sont également sur sa piste. Ian prend alors le jeune homme sous son aile pour le protéger. Mais profitant que Ian est au téléphone, il parvient à semer son ange gardien. Pressés par monsieur Bennat, les enquêteurs découvrent rapidement que son fils avait renversé en voiture et tué une jeune femme enceinte d’origine turque, Leyla Erdogan. Celle-ci était la sœur de Levent Erdogan, l’un des deux suspects connu pour son caractère violent.