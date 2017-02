Countdown - s01e06 - Non assistance...  

Un homme et une femme sont retrouvés brûlés au volant de leurs voitures, à trois jours d’intervalle. L’un des témoins, Olivier Stöcker, jeune infirmier dans une clinique psychiatrique, met Leo et Brenner sur la piste d’une de ses patientes, Annika, qui vient de s’échapper. L’ADN retrouvé sur les lieux des deux crimes étant celui d’une femme, Leo est bientôt convaincue qu’il s’agit de la coupable, contrairement à Brenner. L’ambiance est assez tendue entre eux. Elle le devient encore plus lorsque Brenner apprend que Leo est en lice pour le poste de capitaine du commissariat de Bonn…