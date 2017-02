Dans les coulisses d'Insoupçonnable avec La Fouine

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Très prochainement, TF1 proposera une toute nouvelle série baptisée Insoupçonnable qui n’est autre que l'adaptation française de la série à succès The Fall diffusée depuis 2013 en Irlande. La série raconte l'histoire d'un inspecteur de police qui se lance dans la traque sans pitié d'un redoutable tueur mais aussi père de famille.



Si dans la version originale ce sont les stars de X-Files (Gillian Anderson) et 50 nuances de Grey (Jamie Dornan) qui interprètent les rôles principaux, pour l'adaptation française, le casting s’annonce aussi très prometteur. On retrouvera ainsi Jean-Hugues Anglade, Emmanuelle Seigner, Melvil Poupaud, Patrick Chesnais et Claire Keim, ainsi que l’humoriste, la chanteuse Sofia Essaïdi et le rappeur La Fouine dans la peau des personnages principaux.



En plein tournage

Le tournage est actuellement en cours et le rappeur La Fouine poste régulièrement des photos sur son compte Twitter pour nous donner un aperçu des coulisses. Il a ainsi publié il y a quelques semaine des clichés de toute l’équipe en plein travail. Le rappeur avait aussi partagé une photo et une vidéo avec sa copine Emmanuelle Seigner, qui reprend le rôle tenu par Gillian Anderson dans la version originale de la série. Tous les deux ont pris la pause tout sourire, une arme à la main (factice) pour La Fouine. Melvil Poupaud, quant à lui, sera le meurtrier, rôle tenu par Jamie Dornan dans la version britannique.



