Depuis le 7 janvier dernier, célébrités et danseurs professionnels se sont retrouvés pour la tournée de Danse avec les stars. L’occasion pour les participants de profiter de leur temps libre entre deux répétitions. Et de prendre leur pied… sur scène !

Après la diffusion de la septième saison de Danse avec les stars, remportée par Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova, certaines célébrités ont rejoint les danseurs professionnels pour la tournée officielle. Depuis deux semaines, ils enchaînent les représentations, à Nantes, Bruxelles, Rouen et bientôt Lille. Un rythme soutenu aussi bien pour les stars du programme que pour les danseurs. Et entre deux répétitions, Emmanuelle Berne n’hésite pas à partager des clichés sur les réseaux sociaux. Récemment, la danseuse professionnelle qui dansait au côté de Kamel Le Magicien a publié une photo quelque peu originale. On y aperçoit quatre paires de pieds : "Qui est qui ? A vos marques, prêts, devinez", a-t-elle écrit.

Alors vous avez trouvé ? Il s’agit, de gauche à droite, d’Emmanuelle Berne, d’Alizée – en chaussons – de Jade Geropp et de Priscilla Betti. Une photo qui a ravi les fans du programme, comme en témoignent les messages laissés par les internautes, mais aussi les autres célébrités. En effet, Valérie Damidot, qui fêtait son anniversaire récemment, a tenté de trouver la réponse à l’énigme mais s’est malheureusement trompée !

Pour rappel, Sylvie Tellier, Alizée, Priscilla Betti, Karine Ferri, Tonya Kinzinger, Camille Lou, Laurent Maistret, Florent Mothe et Olivier Dion sont les stars du programme présentes lors de cette tournée. Ils seront à Paris en février prochain. Soyez au rendez-vous !

