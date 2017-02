Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Ils font craquer tout le monde autour d'eux. Jon Snow et Galak, les deux chiens d'Alizée et Grégoire Lyonnet, ont leur compte Instagram. Un peu de mignon dans ce monde de brut !

C’est une mode qui court depuis quelques temps sur Instagram. Créer un compte pour ses animaux. Son chien, son chat, son cochon. Alizée et Grégoire Lyonnet ont succombé à la tendance. Les amoureux sont les heureux propriétaires de deux chiens et chacun a le droit à son propre compte sur la plateforme de partage.

Jon Snow faisait déjà fureur autour de lui. Le chien né en août 2016 est un Samoyède. Cette boule blanche de poils aux allures de peluche géante a le don de s’attirer la sympathie de quiconque s’en approche. C’était même l’une des coqueluches de Danse Avec les Stars. Chacune des photos postées par Grégoire, sur sa page, était likée par milliers et commentée largement. Il n’a pas fallu très longtemps pour que son papa, Grégoire, lui ouvre donc son propre compte « jonsnow_lyonnet ». Plus de 9778 personnes se sont déjà abonnées et suivent les tribulations du petit animal et, comme on peut s’y attendre, chaque photo rassemble des milliers de « j’aime ». Cela a donné des idées à Alizée.

La chanteuse a, elle aussi, ouvert un compte pour Galak, son chihuahua de six ans. Et comme son petit frère, la chienne a déjà séduit les internautes puisqu’en l’espace de quatre jours, le compte a été suivi par 2150 personnes. Et pour se rendre compte du capital "mignon" des deux animaux, rien ne vaut mieux qu’une photo des deux boules de poils, ensemble.