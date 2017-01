Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Qui aime bien, châtie bien. Et entre Grégoire Lyonnet et Alizée c’est l’amour fou depuis quelques années déjà. La chanteuse et son danseur ont entamé les premières dates de la tournée Danse avec les Stars qui passera par tous les Zénith de France et de Belgique. Pour l’occasion, Alizée a décidé de changé de coiffure. Exit le carré lisse, bonjour la permanente. Les nouveaux cheveux de la jeune femme n’ont pas manqué de faire réagir Grégoire Lyonnet.



Sur Instagram, il se moque gentiment même sa compagne en la comparant à Monica, le personnage de la série Friends. Dans un photomontage, il met l’une au-dessus de l’autre un cliché de lui et d’Alizée ainsi qu’un extrait d’un épisode de Friends. Chandler grimace à la vue de la permanente ratée de Monica. Grégoire Lyonnet et Alizée imitent la même scène mais le danseur professionnel ne grimace pas, il mine l’étonnement, yeux écarquillés et main devant la bouche. En commentaire, il écrit "1ers shows faits!!! Je sens que cette tournée va encore etre au top! Ha oui au fait ma femme s'est transformée en Monica cette année mais elle est tjs aussi belle".

Le montage a fait réagir également la fanbase du couple qui n’ont pas hésité à donner son avis : "Ça va par rapport à Monica, elle elle avait "The touffe"… Toujours aussi belle" (sic),"Tu as raison, elle est toujours la plus belle", "Trop drôle même si pas aussi gonflée que Monica", "j'adore la référence", "ce sera toujours la plus belle !!! et vous êtes magnifiques tous les deux…". Si Alizée avait besoin d’être rassurée au sujet de sa nouvelle coupe, elle peut toujours compter sur ses fans.











1ers shows faits!!! Je sens que cette tournée va encore etre au top! Ha oui au fait ma femme s'est transformée en Monica cette année 😂 mais elle est tjs aussi belle😍 Copyright @laurentmaistret photographe professionnel! Une photo publiée par Grégoire Lyonnet (@gregoirelyonnet) le 7 Janv. 2017 à 15h40 PST