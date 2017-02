Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, Danse avec les stars faisait son Grand Show sur TF1. L'occasion pour les téléspectateurs de revoir les danseurs et stars marquantes de toutes les saisons confondues. Et s'il y a bien une prestation qui a fait grand bruit, c'est sûrement la prestation volcanique de Baptiste Giabiconi et Maxime Deremez qui, pantalon en cuir et torses nus, ont effectué une chorégraphie sur Bad, titre phare du chanteur Michael Jackson. Très complices sur leur duo, ils ont été encensés par la critique. A commencer par les internautes, qui se sont défoulés. "Baptiste et Maxime qui enlèvent leur veste sur bad...au secours, j'ai chaud!!", "Baptiste is back plus sexy tu meurs, et Maxime aussi", "Je n'en peux plus, trop de beaux garçons dans mon écran", pouvait-on lire de part et d'autre de la toile.

Au cours de la soirée, Baptiste Giabiconi a retrouvé sa partenaire Candice Pascal à l'occasion d'un tango sensuel sur la chanson Can't feel myself de The Weeknd. Cette même danse a permis au chouchou de Karl Lagarfeld d'accéder à la grande finale de Danse avec les stars saison 2 aux côtés de Fauve Hautot où il avait perdu face à Shy'm. Encensé par la critique, les juges de l'émission y sont allés de leur commentaire. "Tu as une très belle présence", lui a glissé Pietragalla. Jean-Marc Généreux a fait des éloges sur le couple de danseur. "Il faut dire que Baptiste il n'est pas moche", a-t-il déclaré, avant d'ajouter que le mannequin et Candice étaient en partie "responsable du réchauffement climatique". Les deux danseurs ont obtenu un total de 31 points.