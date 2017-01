Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On s’en souvient, Loïc Nottet nous avait transportés lors de la saison 6 de Danse avec les stars. Grand vainqueur du show aux côtés de Denitsa Ikonomova, il avait marqué l’histoire de l’émission avec des prestations exceptionnelles et habitées. Lors de la finale, il avait même récolté deux notes parfaites de 80 pour sa danse contemporaine sur Chandelier de Sia et pour un jazz Broadway sur Don’t rain on my parade, tiré de la comédie musicale Funny girl.



« Le petit Prince », comme l’appelle Pietragalla, a donc marqué durablement les esprits et est même devenu une source d’inspiration pour certains. Comme pour ce fan russe qui a dessiné le portrait de Loïc Nottet en noir et blanc à partir d’une photo promotionnelle prise pour la sortie de son single Million Eyes.



Impressionné, le chanteur a relayé l’œuvre sur son compte Instagram, félicitant au passage son auteur pour ce merveilleux cadeau. « Félicitations !! C’est magnifique ! » a-t-il ainsi écrit en légende de son post qui a déjà été « liké » près de 13 000 fois !



Loïc Nottet, qui sera en tournée au printemps et passera même par Paris pour l’occasion, a également partagé une bonne nouvelle, toujours sur Instagram : son concert au Luxembourg en mai est d’ores et déjà complet ! Après le carton du single <em>Million Eyes</em>, les succès s’accumulent. « Le petit Prince » est en train de devenir roi !





@kuzin.aleksei Congrats !! It's beautiful ! 👍😊 #MillionEyes Une photo publiée par Loïc Nottet (@loicnottet_officiel) le 3 Janv. 2017 à 12h15 PST