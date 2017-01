Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

L’émotion était au rendez-vous samedi sur la scène du Zénith de Paris. A l’invitation de TF1, de nombreux artistes se sont en effet réunis pour rendre hommage à Grégory Lemarchal, dix ans après sa disparition. Une soirée émouvante présentée par Nikos Aliagas entouré, pour l’occasion, des parents de Grégory Lemarchal et de Karine Ferri, l’ex-compagne du chanteur disparu à l’âge de 23 ans.

Si ce rendez-vous a ému tous les fans du jeune homme découvert dans la saison 4 de la Star Academy qu’il a remportée, il a également beaucoup touché Camille Lou. La chanteuse, finaliste de Danse avec les stars 7, a d’ailleurs publié un joli message d’hommage à celui qui est, et restera, son unique idole. "Un artiste qui m'a bouleversé. J'ai été fan une seule et unique fois, c'était de lui", a-t-elle ainsi écrit en légende d’un cliché la montrant très jeune, prendre la pose avec Grégory Lemarchal. Elle profite d’ailleurs de cette publication pour lancer un appel aux dons pour l’Association Grégory Lemarchal.

Diffusée samedi soir sur l’antenne de TF1, Grégory Lemarchal : 10 ans après l’histoire continue a permis de récolter plus de 2,2 millions d’euros de dons en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. Et ce n’est pas tout puisque depuis dimanche, le single Pour mieux s’aimer est en vente au profit de l’association Grégory Lemarchal. Cette chanson, dont les paroles ont été écrites par le regretté chanteur qui devait l’enregistrer avant sa mort, a été reprise par Patrick Fiori.





