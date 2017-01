Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le 18 janvier dernier, Denitsa Ikonomova célébrait ses 30 ans. Et pour fêter son passage dans la trentaine, Rayane Bensetti lui a préparé une belle surprise avec la complicité de ses amis Christian Millette et Jade Geropp. En effet, pour fêter dignement son anniversaire, ces derniers lui ont offert un après-midi pleine de surprises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la danseuse et grande vainqueur de la dernière édition de Danse avec les stars n'en est pas revenue. "Quelle journée inoubliable!!! C'est simplement inexplicable tout ce que j'ai ressenti hier. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai chanté, j'ai dansé... Je n'aurai pas pu imaginer une meilleure façon pour fêter mes 30 ans avec des meilleures personnes. J'ai une FAMILLE et des AMIS en OR que j'aime plus que TOUT. Quel privilège de vous avoir dans ma vie, quelle chance...Un énorme MERCI quand même aux organisateurs et réalisateurs de cette journée/soirée/nuit incroyable mon complice de toujours @rayanebensettioffi mon âme sœur française @jadegeropp et mon partenaire/meilleur ami @cmillettedancer", a-t-elle écrit, encore subjuguée par la surprise de ses amis de danse.

Rayane Bensetti, Jade Geropp et Christian Millette ont "enlevé" leur amie à 9 heures du matin. Après avoir multiplié diverses activités, ses amis l'ont conduite à la fête surprise qu'ils avaient organisée en compagnie de tous les proches de la danseuse. Cette journée de rêve, Denitsa va s'en souvenir encore longtemps. "Je m'en remets tranquillement aujourd'hui je vous avoue de cette soirée riche en émotions et je ne peux pas être plus heureuse...", a-t-elle conclu sur Instagram. Il y a quelques jours déjà, Christian Millette avait adressé un adorable message pour l'anniversaire de sa partenaire de danse, qu'il considère comme sa "sœur".