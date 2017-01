Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Camille Lou partage régulièrement des clichés de son quotidien avec ses nombreux abonnés. Ce n’est donc pas un hasard si la jeune femme, ancienne candidate de Danse avec les stars, a souhaité montrer sa nouvelle couleur de cheveux à ses fans. Jeudi 19 janvier, elle est apparue brune et toujours aussi magnifique sur Instagram : "Brunette is back", a-t-elle écrit avant d’ajouter qu’elle avait un futur projet en préparation aux Etats-Unis. Ce n’est pas la première fois que l’artiste change de look à l’aube d’une nouvelle aventure. En 2013 déjà, elle était devenue blonde pour son rôle dans le spectacle La légende du Roi Arthur. Une couleur de cheveux qu’elle a gardée jusqu’à sa participation à la septième saison de Danse avec les stars aux côtés du danseur professionnel Grégoire Lyonnet.



Les internautes n’ont pas tardé à commenter ce nouveau look : "Tu es magnifique comme toujours" a écrit un abonné, visiblement conquis par cette nouvelle couleur de cheveux. "Brune ou blonde, tu es toujours aussi canon", a ajouté une autre fan. Avec plus de 160 000 abonnés sur son compte Instagram, Camille Lou est très soutenue par sa communauté. Si pour le moment, aucune information n’a encore été dévoilée concernant son futur projet, la jeune femme risque bien de nous surprendre. En attendant d’en savoir plus, elle prépare actuellement son prochain album et devrait très bientôt fouler la scène de la tournée Danse avec les stars.





Brunette is back 👩🏻 #Projet #Kiffe #USA🇺🇸 Une photo publiée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 19 Janv. 2017 à 21h59 PST

