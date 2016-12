Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

La finaliste de la saison 7 de Danse avec les stars a passé les fêtes de fin d’année en compagnie de son chéri dans le parc d’attraction de la capitale. Camille Lou a dévoilé des photos adorables sur la Toile, et semble plus amoureuse que jamais.

Le parc Disneyland Paris n’est pas réservé qu’aux enfants, et Camille Lou le prouve. Après sa participation remarquée dans le programme phare de TF1, Danse avec les stars saison 7, où elle a été jusqu’en finale aux côtés de Laurent Maistret, la jeune chanteuse de 24 ans a choisi de prendre congé durant les fêtes de Noël. Et c’est dans le parc d’attraction de la capitale que Camille a décidé de prendre du bon temps en compagnie de son chéri Gabriele Beddoni, un danseur italien que l’on a pu apercevoir lors d’un prime de DALS. La finaliste qui possède plus de 150 000 abonnés sur Instagram n’a pas hésité à partager des instants de son séjour à Disney avec ses fans, de quoi susciter de nombreuses réactions, et récolter beaucoup de commentaires.





Je crois qu'on a eu un peu peur 😂 #disneylandparis @disneylandparis Une photo publiée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 28 Déc. 2016 à 4h49 PST

Car après avoir frissonné dans l’une des attractions du parc, où Camille confie à ses fans avoir eu « peur », on retrouve les deux amoureux très complices, qui s’échangent un langoureux baiser avant de rencontrer l’incontournable icône du lieu, Mickey. Et à en croire les différentes légendes qui accompagnent les clichés, le couple a passé un très bon moment et a retrouvé son âme d’enfant : « Féerique ❤🎄 Merci @disneylandparis ! #Magie #Féerie #Disney #Amour #DisneylandEnAmoureux » a-t-on pu lire. Un séjour bien mérité pour Camille Lou qui reprendra les répétitions très prochainement, avant d’attaquer la grande tournée de Danse avec les stars saison 7.









Féerique.. ❤🎄 Merci @disneylandparis ! #Magie #Féerie #Disney #Amour #DisneylandEnAmoureux @tmongram 💏 Une photo publiée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 28 Déc. 2016 à 8h10 PST









Comme des gosses #Disney #Mickey 😍 Une photo publiée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 28 Déc. 2016 à 10h48 PST

