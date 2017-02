Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après sa participation à la septième saison de Danse avec les stars dans laquelle Camille Lou était accompagnée de Grégoire Lyonnet, la belle a enchaîné les projets. Elle est partie plusieurs jours en Californie, à Los Angeles, pour tourner une publicité. De retour en France, la jeune femme a profité de quelques jours de repos afin de commencer une nouvelle activité physique et non des moindres. Aux côtés de Vincent Di Benedetto, coach sportif et ambassadeur de la marque Reebook, Camille Lou a appris les bases de cette discipline : "Premier cours de boxe avec le meilleur coach", a-t-elle écrit avant de souligner l’originalité des exercices. Sur le cliché publié par la chanteuse, Camille Lou apparaît en tenue de sport, avec sa nouvelle couleur de cheveux et très concentrée.

Une photo très vite commentée par ses nombreux abonnés : "Courage, tu es une championne", a encouragé un internaute. "Super woman en action", a ajouté une fan.

Les fans de Camille Lou ont pu la retrouver sur le parquet de Danse avec les stars lors de l’émission le Grand Show diffusée le 4 février dernier. Celle qui jouait le rôle de la reine Guenièvre dans La Légende du Roi Arthur a notamment retrouvé son ancien partenaire Grégoire Lyonnet pour un jive endiablé sur "Wake me Up".





Premier cours de boxe avec le meilleur coach @vincentdibenedetto @chezsimonefr 🥊 #Génial #Atypique @reebokfr @adidasoriginals Une photo publiée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 9 Févr. 2017 à 5h47 PST

