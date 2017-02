Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Sur Instagram, Caroline Receveur a fait part de son nouveau projet à venir... Et vous n'êtes pas prêts !

Cute but Psycho. C'est par cette phrase écrite dans la langue de Shakespeare que Caroline Receveur a provoqué l'inquiétude et le questionnement sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'en annonçant à demi-mot son nouveau projet qu'elle "trépigne d'impatience de montrer [à ses] fans", la jolie danseuse de Danse avec les stars saison 7 a fait fort. La jeune femme, qui collabore avec de grandes marques de luxe depuis plusieurs années, devrait révéler sa nouvelle lubie dans les jours à venir. De quoi tenir en haleine sa communauté qui ne cesse de croître à mesure que les jours passent.

Récemment, la blogueuse et influenceuse a atteint la barre des 2 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Un joli record que la jeune femme a fêté virtuellement avec sa communauté. Récemment, c'est à la montagne que s'est envolée la jolie blonde pour un séjour entre copines survolté. Ski, télésiège et beaucoup de fondues savoyardes résument ce séjour délicieux. Mais ce n'est pas tout ! Sexy même en altitude, Caroline Receveur a posté des photos sur les réseaux sociaux. Il faut dire que dans son peignoir d'hôtel, tous les yeux étaient rivés sur elle. "Hot and cold", pouvait-on lire en-dessous du cliché. En attendant de découvrir le prochain projet rêvé de la blogueuse, cette dernière vous enjoint à vous rendre sur le compte Instagram @cutebutpsycho.official pour être au courant des dernières news à ce sujet. Ce n'est donc qu'une histoire de jours avant qu'elle ne lance la bombe !