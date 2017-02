Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lundi soir s'est tenue la cérémonie des melty Future Awards au Grand Rex de Paris. Présente ce soir-là, Caroline Receveur était nommée dans la catégorie "Trendy", (à la mode). Et c'est l'apprentie danseuse de Danse avec les stars qui a remporté le beau trophée ! Invitée sur scène pour récupérer son prix aux côtés de Christophe Beaugrand, la jeune femme a tenu à remercier celles et ceux qui la suivent au quotidien sur ses réseaux sociaux et qui sont responsables de son ascension fulgurante.

Elle n'est pas la seule personnalité de Danse avec les stars à avoir reçu un prix. M Pokora, Enjoy Phoenix et Rayane Bensetti ont, eux-aussi remporté un prix au cours de cette soirée. L'interprète de Belinda a reçu le trophée "Forever Young". La Youtubeuse a reçu le prix de la "Meilleure Fanbase". Enfin, l'interprète de Dimitri dans la série Clem a reçu le prix de "l'Homme incontournable de l'année".

En plus de ce beau prix, Caroline Receveur a fêté un bien beau chiffre sur les réseaux sociaux : la digital influencer a franchi le cap des 2 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Un joli cadeau reçu quelques semaines avant de fouler le parquet des melty Future Awards. Émue, la jeune femme avait laissé parler son cœur sur ledit réseau social. "2 millions de followers ! Je ne pourrais pas assez vous remercier pour votre soutien et votre amour. [...] Merci de m'avoir appris que rien n'est impossible. Je suis chanceuse d'avoir une telle communauté. UN GRAND MERCI".