Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après un compte à rebours sur Instagram, Caroline Receveur est (enfin) en mesure de dévoiler son tout dernier projet. C'est sur son compte Instagram que la digital influenceuse a partagé la bonne nouvelle avec sa communauté qui a dépassé la barre des 2 millions d'abonnés. "C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation que je peux enfin vous annoncer ma toute nouvelle collaboration et rôle d'égérie pour la marque @morgandetoiofficiel. Pour l'occasion, j'ai spécialement créé une collection capsule à la fois Rock, Sexy et Feminine, m'appuyant sur le savoir-faire des équipes & de mes inspirations du moment. Dentelle, broderies, cuir ... tous mes favoris sont réunis dans cette collection disponible dès le 12 Avril prochain ! Can't wait to see our creations on you guys! #CarolineReceveurxMorgan", a-t-elle écrit sur le réseau social.

Ce n'est pas la première fois que Caroline Receveur s'associe à de grandes marques pour promouvoir une collection. Hormis sa Wander Tea, dont elle est à l'origine, la jeune femme a récemment signé un partenariat avec plusieurs entreprises, spécialisées dans les cosmétiques de luxe et autres crèmes. Sur les réseaux sociaux, l'annonce de son tout nouveau projet a eu l'effet d'une bombe. Les internautes ont hâte de se procurer les vêtements issus de la collaboration entre l'ex danseuse de Danse avec les stars et la marque de prêt-à-porter. L’influenceuse ajoute donc une nouvelle corde à son arc et pas des moindres !