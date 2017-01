Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Caroline Receveur n’en finit plus de nous surprendre. Pour ce premier cliché de 2017 posté sur Instagram, celle qui a participé à la saison 7 de Danse avec les stars avec Maxime Dereymez a fait monter la température d’un cran. Alors qu’un froid glacial règne sur l’hexagone, la blogueuse et influenceuse s’est envolée pour le Maroc pour les fêtes de fin d’année. Adieu la doudoune et bonjour le bikini. Caroline Receveur a pris la pose face à une piscine paradisiaque dans une tenue très sexy mais dos à l’objectif. Vêtue d’un tee-shirt blanc et d’un tanga très sexy, Caroline Receveur dévoile un corps musclé et très sensuel.



Ce cliché a particulièrement fait plaisir à ses fans puisqu’il a généré une vague incroyable de likes et de commentaire sur Instagram. En légende de cette photo, Caroline Receveur a rajouté : " J’peux pas … j’ai Poney #Aquaponey ". Avec presque deux millions d’abonnés sur son compte Instagram, la blogueuse a tenu à montrer qu’elle voulait profiter pleinement de ses vacances bien méritées au soleil. Il faut dire que l’année 2016 a été particulièrement chargée pour Caroline Receveur. Il était donc grand temps pour la jeune femme de prendre quelques jours de congés. Ses fans ont d’ores et déjà hâte de découvrir quelle surprise elle leur réserve pour l’année 2017.







J'peux pas ... j'ai Poney 👀🌵 #aquaponey Une photo publiée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 2 Janv. 2017 à 10h45 PST

