Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Attention, chaud devant. Exit les polaires, manteaux et écharpes, Caroline Receveur compte bien se préparer comme il se doit pour cet été. Et quoi de mieux que d’essayer des maillots de bain ? Très active sur les réseaux sociaux, celle qui dansait au côté de Maxime Dereymez dans la septième saison de Danse avec les stars, a laissé entrevoir son corps de rêve sur Snapchat. La belle a ainsi publié plusieurs photos de ses nouvelles pièces estivales favorites. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Caroline Receveur n’a rien à envier aux mannequins professionnelles. Et ces deux clichés sont aussi l’occasion pour elle d’annoncer son arrivée à un célèbre festival organisé en Californie : "presque prête pour Coachella", a-t-elle écrit. Des photos largement commentées par ses fans : "Tu es tellement belle et super sexy", peut-on lire à plusieurs reprises. "Une bombe, comment fais-tu pour avoir ce corps de rêve ?", a aussi demandé un internaute. Caroline Receveur avait d’ailleurs confié faire plusieurs séances par semaine, histoire d’avoir des abdos en béton.

L’année 2017 commence plutôt bien pour la jeune femme, qui a passé le cap des 2 millions d’abonnés sur Instagram. La jeune femme jongle entre sa vie à Londres mais aussi ses sorties dans la capitale française.









Black & White Une photo publiée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 26 Janv. 2017 à 12h06 PST

