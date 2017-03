Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En marge de la Fashion Week , Caroline Receveur a rencontré le mannequin international Emily Ratajkowski. L’occasion pour ces deux ravissantes jeunes femmes de poser ensemble. Résultat : un selfie glamour et complètement inédit.

Depuis son départ pour la capitale londonienne, Caroline Receveur a franchi un cap dans sa carrière. C’est indéniable, la it-girl française joue définitivement dans la cour des grands. Pourtant c’est bien en France que la jolie blonde a croisé le chemin du mannequin d’envergure internationale, Emily Ratajkowski.

Souvenez-vous de la brune ultra sexy révélée par le clip sulfureux Blurred Lines de Robin Thicke dans lequel on aperçoit également Pharrell Williams. Depuis le superbe mannequin a même poussé les portes du 7ème art en interprétant la maîtresse de Ben Affleck dans le film Gone Girl de David Fincher.

Les deux magnifiques jeunes femmes étaient en effet invitées à une soirée organisée par L’Oréal en marge de la Fashion Week parisienne. Véritable star des réseaux sociaux, l’ancienne candidate de Danse avec les Stars, qui comptabilise plus de 2 millions de followers sur Instagram, a évidemment tenu à immortaliser ce moment unique et à le partager sur son compte Twitter et sur sa story Instagram.

Sur ce cliché très glamour, Emily Ratajkowski, suivie par plus de 11,5 millions de fans, porte la mythique petite robe noire, tandis que Caroline Receveur s’affiche avec une robe rouge toute en transparence et en dentelle. En guise de légende, la jolie blonde a tout simplement tagué la brune incendiaire, accompagné d’un cœur.