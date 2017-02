Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Caroline Receveur a fait des confidences sur son enfance au magasine Gala. Une façon pour la jeune femme de se livrer encore plus qu'elle ne l'a déjà fait sur le plateau de Danse avec les stars, où elle a livré une Rumba sur le titre Nuit magique, dédiée à son papa, décédé des suites d'une longue maladie. "Mon papa est tombé malade quand j'avais 20 ans et son état s'est dégradé année après année, jusqu'à ce qu'il nous quitte il y a trois mois, confie-t-elle. Je suis admirative de tout l'amour que ma mère a pu lui porter jusqu'à son dernier souffle. J'avais envie de leur rendre hommage".

Aujourd'hui, la blogueuse et influenceuse décide de revenir sur la relation très compliquée qu'elle a entretenue avec son grand-frère depuis toute petite. "Quand j’étais petite, je me faisais un petit peu maltraiter par mon grand frère Ben de trois ans mon aîné". La jeune femme avoue qu'elle se chamaillait beaucoup avec lui et que leur entourage ne comprenait pas sa façon d'agir... Jusqu'à l'adolescence, où le jeune homme se révèle être un grand-frère plutôt protecteur pour la digital influencer. "Une fois le cap de l’ado­les­cence passé, je me suis rendu compte que même si mon frère était parfois maladroit, en réalité il voulait bien faire. Il veillait à ce que je ne me fasse pas trop draguer ou embêter. J’ai par exemple le souvenir d’un soir où je devais me rendre à la Fête de la musique et pour lui, il n’était pas question que j’y aille sans être accompagnée ! Il était devenu un frère protecteur alors que je ne m’y attendais pas du tout. Mais il ne me disait rien directement, c’était quelqu’un de très introverti".

A la mort de son père, Caroline Receveur a pu trouver en son grand-frère une épaule pour pleurer, une oreille pour l'écouter. "Avec le temps, il a commencé à me dire "je t’aime", à se montrer plus démonstratif. Il est fier de moi désormais. (…) Moi aussi, je suis très admirative de son parcours (...) Je ne lui cache rien. Il sait tout de moi. C’est mon confident. Et je sais que je peux compter sur lui à tout moment", conclut-elle dans les colonnes de Gala.