Par Chloe Manseau

Caroline Receveur n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. Celle qui a participé à la dernière saison de Danse avec les stars au bras du danseur professionnel Maxime Dereymez, s’est offert quelques jours de vacances bien mérités en Italie dans l’incroyable ville de Rome. Au programme : visites touristiques, glaces à l’italienne et bien évidemment la dolce vita. Comme à son habitude, Caroline Receveur a tenu à partager ses plus belles photos de voyage avec ses abonnés et elle a une nouvelle fois battu des records de likes et de commentaires sur Instagram. Les photos de la jeune femme font littéralement rêver.

Il faut dire que depuis quelques semaines, Caroline Receveur est sur tous les fronts et multiplie les projets professionnels. Rappelez-vous le 2 mars dernier, la digital influenceuse avait annoncé sur son compte Instagram qu’elle avait créé une collection capsule en collaboration avec la marque de prêt à porter Morgan. La jeune femme a même lancé sa propre chaîne Youtube au mois de février dernier. Après ces vacances à Rome, sur quel projet Caroline Receveur va-t-elle se lancer ?





Roma ❤️ Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 13 Mars 2017 à 10h00 PDT





#typical 🍦 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 13 Mars 2017 à 12h10 PDT





Follow me ... Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 14 Mars 2017 à 11h00 PDT





Make a wish 🙈✨ #roma Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 16 Mars 2017 à 4h33 PDT

