Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Caroline Receveur va-t-elle, de nouveau battre des records ? La digitale influenceuse qui vient tout juste d’atteindre les deux millions d’abonnés sur Instagram a de quoi être fière. Celle qui a participé, cette année, à la saison 7 de Danse avec les stars au bras du danseur professionnel Maxime Dereymez, a une nouvelle fois fait monter la température sur Instagram avec des clichés très sexy. En effet, depuis samedi 18 février, la jeune femme prend quelques jours de congés à la montagne et plus particulièrement en Andorre. Un moment privilégié que Caroline Receveur a tenu à partager avec ses abonnés sur Instagram avec des photos toutes plus sublimes les unes que les autres. Hier, elle a posté une photo d’elle face aux montagnes dans une tenue particulièrement sexy. Attention les yeux.



En légende de cette photo postée par Caroline Receveur, on pouvait lire : "Hot And Cold ". Comme on pouvait s’y attendre, l’ex-danseuse de Danse avec les stars a fait monter la température d’un cran avec cette nouvelle photo et les internautes n’ont pas manqué de lui adresser de nombreux compliments : "Magnifique ", "Splendide ", "La plus belle". On se demande ce que la jolie blonde réserve désormais comme surprise à ses fans. Il faudra sans aucun doute rester connecté à son compte Instagram pour avoir la réponse à cette question.







Hot and Cold 🔥❄️ @sport_hotels Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 20 Févr. 2017 à 2h57 PST





Love me, I'm cold ❄️ @andorra.winter.guest @andorraworld Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 18 Févr. 2017 à 10h34 PST





Was not a dream 🙈🙌🏻 Thank you @grandvalira @vallnord Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 19 Févr. 2017 à 8h25 PST