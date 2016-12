Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

C’est parti pour le grand marathon des fêtes de fin d’année. C’est souvent le moment pour nos personnalités préférées de passer du temps en famille. Christian Millette, danseur professionnel sur le show Danse avec les stars, n’échappe pas à la règle. Quelques jours seulement après la fin de l’émission qui a vu le sacre de Laurent Maistret et de Denitsa Ikonomova et à seulement quelques jours du début de la grande tournée Danse avec les stars, Christian Millette a pu retrouver sa famille pour célébrer Noël. Une occasion parfaite pour ouvrir les albums photo de famille. Le danseur a pu partager ses trouvailles avec ses fans sur Instagram.



Sur cette photo de Christian Millette publiée sur Instagram, on découvre le danseur en costume en compagnie de sa première partenaire de danse avec un trophée dans les mains. En légende de cette photo on pouvait lire : " Mes premiers pas. Quand tu retournes dans ta famille et que tu découvres des photos de tes premiers pas de danse à deux ans ". Bien évidemment cette photo a généré une vague de like et de commentaires sans précédent sur le compte Instagram du danseur. Les autres danseurs de la troupe suivront-ils le mouvement et publieront ils à leur tour des photos d’enfance ?







[Ѧɛƨ ρяɛмιɛяƨ ραƨ] Quand tu retournes dans ta famille et que tu découvres les photos de tes premiers pas de danse à 2 ans ! ☺️🙈 #firststeps #dancing #premierspas #kids #trophées #enfants #danse Une photo publiée par CHRISTIAN MILLETTE 🇨🇦🇫🇷 (@cmillettedancer) le 26 Déc. 2016 à 11h38 PST

