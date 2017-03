Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Christian Millette n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Le danseur professionnel qui a, cette année, performé aux côtés de Valérie Damidot dans la saison 7 de Danse avec les stars s’est accordé quelques jours de congés bien mérités à Bali en compagnie de sa collègue Jade Geropp. Un voyage sublime qu’ils n’ont pas manqué de partager avec leurs fans sur leurs compte Instagram respectifs. Leurs clichés sont vraiment sublimes et ils font vraiment voyager les fans des danseurs. Christian Millette est parti il y a 1 semaine maintenant et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa communauté est ravie de vivre un peu ce voyage par procuration.

Au programme du voyage de Christian Millette et de Jade Geropp à Bali : piscine, visites touristiques et balades en bateau. Ils profitent vraiment de chaque instant de ce road-trip paradisiaque. Bien évidemment, comme on pouvait s’y attendre, ces photos ont généré un nombre de likes et de commentaires sans précédent sur leurs comptes Instagram. Les communautés de Christian Millette et de Jade Geropp ont désormais hâte de découvrir la suite de leur voyage à Bali sur leurs réseaux sociaux.









Tanah Lot Temple #bali #vacances #instatravel #travel #instablog #blogger #wetrip #indonesia Une publication partagée par CHRISTIAN MILLETTE 🇨🇦🇫🇷 (@cmillettedancer) le 16 Mars 2017 à 4h17 PDT





