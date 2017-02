Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La famille de Christophe Licata vient tout juste de s’agrandir ! Le partenaire de Sylvie Tellier dans la saison 7 de Danse avec les stars a annoncé, il y a quelques heures à peine, la naissance de son premier enfant, un petit garçon qui a vu le jour dimanche, le 5 février 2017. Un heureux événement que les parents comblés ont annoncé avec beaucoup d’émotion aussi bien sur Twitter que sur Instagram.

Dans un joli message posté sur la toile, Christophe Licata a confirmé l’arrivée de son fils en dévoilant au passage son prénom. "Le 5 fevrier 2017 Reste à ce jour le plus beau de notre vie ❤ Livio ❤ #babyboy #welcome #love…", a-t-il ainsi écrit. Sa femme, Coralie Licata, elle aussi danseuse, a écrit pour sa part : "Le plus beau jour de notre vie🌟Livio🌟#bbboy 💙est né hier le 5 Février 2017❤️❤️❤️#famille with my…" Sur un petit nuage depuis l’arrivée hier de Livio, le couple a partagé un tout premier cliché du nouveau-né. Une tendre photo sur laquelle on voit seulement la main du bébé tenir le doigt de la jeune maman qui arbore à son cou un collier Livio.

C’est également sur les réseaux sociaux que le couple de danseurs a annoncé la grossesse de Coralie Licata en octobre dernier. "Cette année sera différente, mais tout aussi belle", a ainsi écrit sur Instagram la future maman en légende d’un cliché montrant un tableau représentant des oursons et des étoiles. Une photo montrant ce qui ressemblait fort à la décoration d'une chambre d'enfant.

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !













Redécouvrez ci-dessous une prestation de Christophe Licata et Sylvie Tellier dans Danse avec les stars 7 :