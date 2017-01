Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après avoir enflammé le parquet de TF1, Danse avec les stars va mettre le feu sur les plus grandes scènes de France. Attendue de pied ferme par les inconditionnels de l’émission, la tournée 2017 de DALS a démarré sur les chapeaux de roue samedi dernier au Zénith de Nantes. Un lancement en fanfare puisque deux spectacles ont fait vibrer la scène nantaise ce jour-là.

Un casting de choc était réuni pour ce coup d’envoi de la tournée Danse avec les stars. Présentés par Sandrine Quétier, les deux shows ont permis au public de retrouver entre autres Laurent Maistret, le gagnant de Danse avec les stars 7, Sylvie Tellier, Florent Mothe, Alizée et Priscilla Betti. Côté danseurs, les spectateurs ont découvert sur scène Christophe Licata, Christian Millette, Maxime Dereymez, Emmanuelle Berne, Silvia Notargiacomo ou encore Candice Pascal. Tous se sont produits devant un jury rassemblant la chorégraphe Jaclyn Spencer, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.

Ravi de se revoir après s’être affrontés lors de la septième saison de Danse avec les stars qui s’est terminée le 16 décembre dernier, les danseurs et leurs partenaires ont immortalisé, à de nombreuses reprises, ces retrouvailles. Des clichés qui ont été postés sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de leurs fans. Ces derniers ont ainsi pu avoir un bel aperçu de la franche camaraderie qui règne dans les coulisses de la tournée !





1ère présta de la #dalslatournee au @zenithnantes ! C'est bel et bien parti...;) Une photo publiée par Maxime DEREYMEZ (@maxime_dereymez) le 7 Janv. 2017 à 8h10 PST





Une Tournée c'est aussi des bons moments entre amis! #friends #dalslatournee #nantes Une photo publiée par Maxime DEREYMEZ (@maxime_dereymez) le 7 Janv. 2017 à 16h32 PST





#gerardvives tu ne me quitte pas pour #dalslatournee 😍!!!!notre photo dans le zénith de Nantes😀😀😀😀😀 Une photo publiée par Silvia Notargiacomo Officiel (@silvianofficiel) le 5 Janv. 2017 à 11h08 PST





