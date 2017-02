Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Même si Danse avec les stars ne reviendra que l'année prochaine et qu’ils ne se voient plus aussi souvent qu’avant, les membres de la #DalsFamily sont plus unis que jamais. Yann-Alrick Mortreuil, Denitsa Ikonomova, Jean-Marc Généreux, Christian Millette, Jadd Gerop, Emmanuelle Berne et Maxime Dereymez se sont retrouvés le dimanche 19 février à Paris pour vivre une soirée exceptionnelle presque magique. En effet, Emma Watson (la Belle) et Dan Stevens (la Bête) étaient présents à Paris pour présenter aux spectateurs français l’adaptation cinématographique du légendaire dessin-animé produit par Disney: La Belle et la Belle. Le film qui sortira officiellement dans les salles de cinéma le 22 mars prochain est très attendu par les fans. Les membres de la #DalsFamilly ont donc été particulièrement privilégiés.

Comme on pouvait s’y attendre, la #DalsFamilly a partagé des photos de cette soirée avec leur communauté et leurs fans sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Christian Millette s’est même glissé dans la peau de la Bête, le temps d’une photo et a offert sa rose à sa Belle : Denitsa Ikonomova. Sans surprise, les photos de cette soirée postées sur Instagram ont déclenché une vague de likes et de commentaires sans précédent. Cette avant-première a sans aucun doute dû donner des idées à la #DalsFamilly pour un prochain prime Disney d’une nouvelle saison de Danse avec les stars.







Super Avant Première avec la #dalsfamily #dals #emmawatson #labelleetlabete #superfilm #disney Une publication partagée par jmgenereux (@jmgenereux) le 19 Févr. 2017 à 15h06 PST





Avant Première #labelleetlabete @disneyfr avec les potos de #dals Merci @rogerandowl_paris pour la veste @mathildefouquetwf #lovedisney #emmawatson Une publication partagée par jmgenereux (@jmgenereux) le 19 Févr. 2017 à 10h32 PST





Avant-première de #labelleetlabete @beautyandthebeast @disneyfr #movie Un petit bijou! Une publication partagée par Maxime DEREYMEZ (@maxime_dereymez) le 19 Févr. 2017 à 13h48 PST





Toujours prêt pour faire le prince charmant mon @cmillettedancer 🌹#avantpremière #disney #labelleetlabete #thebeautyandthebeast Merci pour cet incroyable moment @disneyfr #magique Une publication partagée par Denitsa (@denitsaofficiel) le 19 Févr. 2017 à 14h33 PST