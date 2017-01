Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Denitsa Ikonomova et Christian Millette se connaissent depuis de nombreuses années. Que ce soit sur le parquet de danse ou dans la vie de tous les jours, leur complicité crève les yeux. Hier, la danseuse et grande gagnante de la dernière saison de Danse avec les stars a fêté son anniversaire avec quelques amis. Sur les réseaux sociaux, Christian Millette a tenu à adresser un beau message à sa camarade de danse qui entre dans la trentaine. "C'est son jour à elle, ses 30 ans ! Je l'adore, je l'aime. Une amie, une sœur ! Joyeux anniversaire Denitsa", a-t-il écrit sur Twitter. Le texte, touchant, était accompagné d'une photo représentant les deux danseurs au Festival de Télévision de Monte-Carlo il y a deux ans. Il y a quelques jours, Christian et Denitsa ont assisté à la projection du film La La Land, la superproduction hollywoodienne de Damien Chazelle qui met en scène Ryan Gosling et Emma Stone. Sur le red carpet, les deux amis étaient plus complices que jamais.

Valérie Damidot et Denitsa Iknomova : nées un 18 janvier...

Valérie Damidot, qui s'est illustrée lors de la dernière saison de Danse avec les stars fêtait également son anniversaire hier, le 18 janvier. Estelle Denis, Chris Marques, Christophe Beaugrand, Jean-Marc Généreux ou encore Panayostis Pascot ont tenu à souhaiter sur les réseaux sociaux, un bon anniversaire à leur "maroufleuse" de choc ! La jeune femme en a profité pour souhaiter un très bon anniversaire à sa grande copine Denitsa, née un 18 janvier. De son côté, la danseuse et ex-partenaire de Laurent Maistret n'est pas ravie à l'idée de passer le cap des 30 ans. "Je n'ai pas trop envie de quitter la vingtaine... #JeVeuxGrandirMaisPasVieillir", a-t-elle écrit sur sa page Twitter. Ses fans ont tenu à la rassurer, affirmant qu'elle ne perdait rien de sa fraîcheur habituelle.