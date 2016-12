Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La saison 7 de Danse avec les stars a tiré sa révérence vendredi dernier avec une finale de haut vol remportée par Laurent Maistret. Après avoir enchanté les téléspectateurs de TF1, les danseurs et certains candidats de l’émission s’apprêtent à retrouver leurs fans sur les scènes françaises. Comme chaque année, une série de show feront vibrer des salles de spectacle aux quatre coins de la France.

C’est le 7 janvier prochain que sera donné le coup d’envoi de cette tournée Danse avec les stars qui a déjà rassemblé, en trois ans, plus de 350 000 spectateurs. Les amateurs pourront retrouver sur scène plusieurs personnalités de la saison 7 du programme. Sont annoncés notamment Sylvie Tellier, la directrice générale de Miss France Organisation, le chanteur Florent Mothe ainsi que l'aventurier de Koh-Lanta Laurent Maistret, qui vient tout juste de gagner l’émission. Olivier Dion (Danse avec les stars 6) et Tonya Kinzinger (Danse avec les stars 5) seront également de la partie.

Ce spectacle à ne pas manquer sera présenté, en alternance, par Sandrine Quétier et Laurent Ournac. Côté jury, le public aura la chance de retrouver Chris Marques et Jean-Marc Généreux, les deux juges incontournables de l’émission. Ils seront accompagnés lors de cette tournée par la danseuse Jaclyn Spencer.

Découvrez ci-dessous les dates de la grande tournée Danse avec les stars qui passera également par la Belgique !

07/01/2017 Zénith - NANTES

13/01/2017 Forest National - BRUXELLES

14/01/2017 Zénith - ROUEN

20/01/2017 Le Galaxie - AMNEVILLE

21/01/2017 Zénith - LILLE

22/01/2017 Zénith - LILLE

25/01/2017 Le Dôme - MARSEILLE

26/01/2017 Le Dôme - MARSEILLE

27/01/2017 Zénith - MONTPELLIER

28/01/2017 Palais - Nikaïa NICE

03/02/2017 Zénith - ORLEANS

04/02/2017 Zénith - CLERMONT FERRAND

10/02/2017 Zénith - TOULOUSE

11/02/2017 Patinoire Mériadeck - BORDEAUX

17/02/2017 Zénith - PARIS

18/02/2017 Zénith - PARIS

19/02/2017 Zénith - PARIS

24/02/2017 Halle Tony Garnier - LYON

25/02/2017 Halle Tony Garnier - LYON

03/03/2017 Zénith - STRASBOURG

04/03/2017 Zénith – DIJON

Les billets sont réservables sur le site de Cheyenne Productions et dans les points de vente habituels.