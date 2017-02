Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Tal continue sa mue. La jeune femme s’affirme et s’assume dans un style beaucoup plus électro. Elle poursuit la promotion de son troisième album paru à l’automne dernier avec le single "Des fleurs et des flammes". Elle a mis en ligne le clip qui illustre cette chanson, qu'elle considère comme étant une ode à la femme. Plus féministe et féminine que jamais, Tal aborde les multi-facettes des femmes et prône leur émancipation.



Pour mettre du poids sur ses mots, la chanteuse a décidé de s’envoler en Inde afin de tourner ce clip coloré. La chanteuse a, en effet, voulu rendre hommage au Pink Gang, des activistes indiennes qui se battent contre les violences faites aux femmes. Une manière de montrer qu’aujourd’hui est une chanteuse engagée et une féministe revendiquée.

La vidéo réalisée par Matthieu Allard n’est pas sans faire penser au clip désormais culte « Run the World (Girls) » de Beyoncé. Ce n’est pas un hasard puisque dans une interview accordée au site Brain-Magazine.fr, la jeune femme n’a pas caché son admiration pour l’artiste américaine : "Beyoncé, c'est surtout l'excellence dans plusieurs domaines : direction artistique, rigueur de travail, son sens de l'innovation, elle n'a pas peur de prendre des risques."

Tal débutera sa tournée le 18 février. Elle passera par l’Olympia, les 11 et 12 mars prochain.