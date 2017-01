Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Denitsa Ikonomova vient de passer une étape importante dans sa vie, celle de ses 30 ans. Le 18 janvier, elle fêtait son anniversaire au côté de ses amis de longue date. L’occasion pour elle de recevoir un cadeau exceptionnel. C’est sur les réseaux sociaux que l’ex-partenaire de Laurent Maistret dans la septième saison de Danse avec les stars a partagé la photo de son joli présent. Il s’agit d’une paire de chaussures célèbres pour ses semelles rouges : "Quand tu as les meilleurs amis du monde… ils t’organisent une fête surprise pour tes 30 ans et en plus de ça, ils t’offrent ta première paire de Louboutin."

Très soutenue par ses fans, Denitsa Ikonomova a reçu de nombreux commentaires sur son compte. Une façon pour elle de remercier ses abonnés avec un message plein d’émotion : "Je n’aurai pas pu imaginer une meilleure façon pour fêter mes 30 ans avec des meilleures personnes, a-t-elle écrit. J’ai une famille et des amis en or que j’aime plus que tout. Quel privilège de vous avoir dans ma vie, quelle chance." C’est certain, elle n’oubliera jamais le jour de ses 30 ans. Une date à jamais gravée dans sa mémoire.





Quand tu as les meilleurs amis du monde...ils t'organisent une fête surprise pour tes 30 ans et en plus de ça ils t'offrent ta première paire de #louboutin 😍😱😍😱😍 #semellesrouges #noiresclassiques #thebestestfriends Une photo publiée par Denitsa (@denitsaofficiel) le 25 Janv. 2017 à 12h39 PST

