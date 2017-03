Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs photos publiées par EnjoyPhoenix, les fans de la jeune femme trépignaient d’impatience à l’idée de découvrir l’identité de son nouveau compagnon. L’ancienne personnalité de Danse avec les stars n’est plus un cœur à prendre. Et après une douloureuse rupture avec WaRTek, la célèbre youtubeuse, suivie par près de 4 millions d’abonnés sur Instagram, a décidé de tourner la page. Si elle souhaitait garder privée sa nouvelle idylle, la jeune femme a finalement brisé le silence. Et son nouveau compagnon n’est autre que le youtubeur Rookiz, de son vrai nom Florian Allister. A l’image d’EnjoyPhoenix, le youtubeur partage des vidéos et des vlogs sur les réseaux sociaux. Le 11 mars dernier, la belle mettait ainsi les choses au clair : "Je vais crever l’abcès tout de suite. Oui, je suis en couple. C’est quelqu’un que personne ne connait. Je ne vous le montrerai pas. Ce n'est pas au programme. Le but n'est pas de faire une présentation officielle". La jeune femme semble avoir changé d’avis…

Soutenue par ses fans, EnjoyPhoenix a reçu de nombreux messages de soutien et de félicitations : "Un grand bonheur à ton couple marie je suis trop heureuse pour toi j'espère que ça va durer", peut-on lire.









Revivez l'une des prestations d'EnjoyPhoenix dans Danse avec les stars