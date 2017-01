Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Laëtitia Milot est devenue au fil des années une véritable icône de la télévision. Depuis ses débuts dans la série Plus Belle la Vie qui l’a fait connaître, l’actrice de 36 ans est devenue une valeur sûre du petit écran. Après son passage dans la saison 4 de Danse avec les stars en 2013, la jolie brune a enchaîné les projets sur TF1 notamment. Elle se prépare désormais à passer au grand écran…



Après avoir participé à un épisode de Camping Paradis en 2014, elle a décroché des rôles-titres dans le téléfilm On se retrouvera et dans la série La Vengeance aux yeux clairs. Elle se prépare d’ailleurs à tourner un nouvel unitaire de 90 minutes pour la chaîne qui s’intitulera Quand je serai grande je te tuerai dans lequel elle tiendra le rôle principal. Elle donnera alors la réplique à Marie-Anne Chazel et Antoine Duléry.

Mais Laëtitia Milot va désormais s’attaquer au cinéma. Cependant, vous ne la verrez pas en chair et en os. L’actrice va en effet prêter sa voix à la Schtroumpfette pour le film d’animation Les Schtroumpfs et le village perdu. Elle succède ainsi à la chanteuse Demi Lovato qui double le personnage dans la version originale. C’est Laëtitia Milot qui l’a annoncé en publiant trois photos de ses séances de doublage sur son compte Instagram. Elle a notamment pris la pose avec Gérard Hernandez (Raymond dans Scènes de Ménages) qui prête sa voix au Grand Schtroumpf.

Pour découvrir la Schtroumpfette avec la jolie voix de Laëtitia Milot, rendez-vous dans les salles le 5 avril prochain, date de sortie du film s’animation.





En plein tournage #lesSchtroumpfs On prend beaucoup de plaisir 👌👍😉😍 @sonypicturesfr 💋 Une photo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 25 Janv. 2017 à 7h33 PST





Et c'est parti pour l'enregistrement des #Schtroumpfs #lesschtroumpfsetlevillageperdu 😊👌 @sonypicturesfr Une photo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 24 Janv. 2017 à 3h14 PST





Et on continue #lesschtroumpfs avec une très belle équipe au top !!! C'est "Schtroumpfement" bon 😋 @sonypicturesfr Une photo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 26 Janv. 2017 à 3h46 PST