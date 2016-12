Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui a dit que l'hiver devait être froid ? Si les français sont nombreux à s'équiper de gros manteaux et d'écharpes pour affronter la fin d'année, d'autres ont opté pour l'option maillot de bain et crème solaire. Et ce n'est pas l'actrice Laëtitia Milot qui va déroger à la règle. Il y a quelques jours, la jeune femme a quitté Paris pour les Maldives, accompagnée de son chéri. Plus qu'un cadeau de Noël, ce séjour est symbolique puisqu'il fait office de cadeau d'anniversaire de mariage. La jolie brune s'est mariée à Badri il y a neuf ans, le 30 juin 2007 exactement. Depuis, c'est l'amour fou. Quoi de mieux qu'un séjour au Club Med en compagnie de sa moitié pour se ressourcer et s'aimer encore plus qu'ils ne s'aiment déjà ?

Laëtitia Milot, plus sexy que jamais

L'ancienne participante de Danse avec les stars a décidé de partager son séjour de rêve avec les internautes. Sur son compte Instagram, on découvre plusieurs photos de la jeune femme au soleil. Sur l'un des nombreux clichés, l'actrice est déguisée en Mère Noël. Sable blanc, mer turquoise... Laëtitia Milot en a même profité pour rajouter un sapin de Noël dans le décor, histoire d'être dans le thème. L'actrice, quant à elle, a opté pour une robe rouge très courte, une grosse ceinture noire ainsi qu'un bonnet de Noël. Une mère Noël sexy qui a fait le bonheur des internautes, nombreux à avoir salué la tenue de la jolie brune. Sur d'autres photos, la jeune femme apparaît plus radieuse que jamais en compagnie de son mari. "Programme : farniente et kiss for you", a-t-elle écrit sur le dernier cliché en date. Vous êtes avertis !





Je vous souhaite un joyeux Noël à tous ❤️️❤️️ #joyeuxnoel #merrychristmas Une photo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 25 Déc. 2016 à 4h29 PST





Programme #farniente et #kiss for you ❤️️❤️️❤️️❤️️👍👍👍 Une photo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 27 Déc. 2016 à 3h13 PST





Je vais partager ces moments avec vous et je vais essayer de vous envoyer du soleil ☀️☀️️☀️️ @clubmed @clubmedfinolhu #clubmed #clubmedfinolhu Une vidéo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 26 Déc. 2016 à 3h46 PST

Rumba pour Laetitia Milot et Christophe Licata sur You call it love (BO « L’étudiante »)