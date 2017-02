Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La bataille des juges, c’est le concept mis en place par Danse avec les stars pour le prime exceptionnel de samedi soir intitulé Le Grand Show. Les quatre juges habituels de l’émission seront bien entendu au rendez-vous : Pietragalla, Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux sont prêts à en découdre et chacun aura l’occasion de coacher une équipe de trois couples de danseurs. A la fin de l’émission, retransmise en direct depuis le Zénith de Clermond-Ferrand à partir de 20h55, une seule équipe sera déclarée gagnante du Grand Show.

Après Fauve Hautot et Pietragalla, il est temps de découvrir la composition de la team Chris Marques. Et autant dire que le niveau de l’équipe sera très élevé ! Le triple champion du monde de salsa coachera la chanteuse Alizée, grande gagnante de la saison 4, le patineur Philippe Candeloro, 2e de la saison 2, et l’actrice Tonya Kinzinger, éliminée en quart de finale de la saison 5 mais dont Chris Marques avait dit à l’époque qu’elle était la « meilleure danseuse toutes saisons confondues ».

Mais la team Marques aura fort à faire avec ses adversaires car les équipes de Fauve Hautot (Shy’m, Baptiste Giabiconi et Karine Ferri) et Pietragalla (Loïc Nottet, Tal et Brian Joubert) s’annoncent également très compétitives. Rendez-vous demain pour découvrir la composition de la team Jean-Marc Généreux qui fera aussi, à n’en pas douter, des étincelles.

Découvrez également les répétitions de Tonya Kinzinger avec Maxime Dereymez :