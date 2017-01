Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Préparez-vous, Danse avec les stars vous a concocté une soirée d’exception. Samedi, à partir de 20h55, en direct du Zénith de Clermont-Ferrand, Le Grand Show promet d’être inoubliable. Au programme de ce prime unique, de la danse, de la danse, et encore de la danse !

Les quatre juges seront bien évidemment de la partie mais ils ne se contenteront pas d’attribuer des notes aux couples de danseurs. Fauve Hautot, Pietragalla, Jean-Marc Généreux et Chris Marques auront également chacun la responsabilité d’une équipe de trois couples. Les quatre équipes s’affronteront pendant la soirée. La compétition ne désignera donc pas un vainqueur, mais une équipe de vainqueurs !

Pour ce nouveau défi qui promet de belles surprises et des chorégraphies de folie, Fauve Hautot aura le privilège de coacher Shy’m, gagnante de la saison 2 et juge lors des saisons 3 et 4, ainsi que Karine Ferri, demi-finaliste la saison dernière, et Baptiste Giabiconi, qui avait terminé troisième de la saison 2. Un casting d’enfer qui devrait faire des étincelles sur le parquet. Pour Fauve, cette soirée sera également l'occasion de retrouver la "DALS family" alors qu'elle est actuellement en pleine répétition du spectacle Saturday Night Fever qui enflammera le Palais des Sports à partir du 9 février.

La soirée sera présentée par l’habituel duo composé de Sandrine Quétier et Laurent Ournac et permettra à quelques candidats qui ont marqué l’histoire de Danse avec les stars de briller de nouveau. Alizée, Laurent Maistret, Loïc Nottet, Brian Joubert, Camille Lou ou encore Philippe Candeloro : un casting cinq étoiles pour un prime à ne pas manquer !