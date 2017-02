Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Danse avec les stars : Le Grand Show, c’est un événement unique. Pour cette soirée exceptionnelle retransmise sur TF1 samedi, dès 20h55, en direct du Zénith de Clermont-Ferrand, tous les ingrédients sont réunis afin d’assurer un spectacle inédit. Car le show sera animé par la très attendue bataille des juges. Le principe ? Chaque juge sera à la tête d’une équipe de trois couples de danseurs. Les équipes s’affronteront toute la soirée et une seule sera déclarée gagnante.

Comme d’habitude, Fauve Hautot, Pietragalla, Chris Marques et Jean-Marc Généreux seront chargés de noter les chorégraphies et les danseurs. Mais ils auront également travaillé toute la semaine avec leur équipe afin de présenter des prestations inoubliables au public de Clermont-Ferrand et aux téléspectateurs. On vous annonçait hier la composition de l’équipe dirigée par Fauve Hautot (avec Shy’m, Karine Ferri et Baptiste Giabiconi), place aujourd’hui à la team Pietragalla.

Pour ce prime, l’ancienne étoile du ballet de l’Opéra national de Paris fera équipe avec Loïc Nottet qu’elle avait surnommé « le petit Prince ». Le gagnant de la saison 6 aura pour coéquipiers la chanteuse Tal, qui avait dansé lors de la saison 4, et le patineur Brian Joubert, 3e de la saison 5. Une équipe de choc qui devrait enchaîner les prestations de haut niveau samedi soir.