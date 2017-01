Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Figure incontournable de TF1, Fauve Hautot apparaît resplendissante et incandescente sur un cliché publié sur Instagram. Une photo qui cache une bonne action de la part de la juge de "Danse avec les stars".

"Comme dit Jean-Marc Généreux : j’achète !", "Magnifique", "Une bombe ma reine", "Juste splendide", "Topissime"… Ces quelques messages ne sont qu’une partie des réactions enflammées des internautes en découvrant la dernière publication de Fauve Hautot. La danseuse et juge de Danse avec les stars a totalement bluffé ses fans en dévoilant, jeudi, un cliché très glamour sur lequel elle pose telle une star de cinéma des années 1930, joli collier autour du cou et petit voile noir devant les yeux.

"C'était un de mes rêves...Pour eux... MERCI @alimahdaviparis #❤️#🙏🏼 @globalgiftfoundation @evalongoria @djanisbouzyani @marikaprochet", a écrit Fauve Hautot en légende de ce cliché dont l’auteur n’est autre qu’un grand nom de la photo. La star du spectacle musical Saturday Night Fever a en effet été immortalisée par Ali Mahdavi, un artiste qui a notamment réalisé des clichés artistiques ainsi que des campagnes de pub pour des grandes marques de joaillerie, de chaussures de luxe ou encore de parfum. Photographe, plasticien ou encore réalisateur, Ali Mahdavi est également directeur artistique du célèbre Crazy Horse de Paris.

Derrière ce sublime cliché, qui montre Fauve Hautot en femme fatale et incandescente, se cache une bonne action. Cette séance photo n’est autre en effet qu’un des lots mis aux enchères en mars 2016 lors du Global Gift Gala de Paris, un événement parrainé par Eva Longoria qui récompense des stars pour leur action caritative mais qui vise également à récolter des fonds pour des associations. Si ce lot a trouvé preneur en la personne de Fauve Hautot, d’autres invités sont repartis avec un costume de Johnny Hallyday ou encore avec un séjour en Espagne offert par Eva Longoria.





