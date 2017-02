Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ils se sont rencontrés en 2013. Et depuis, ils ne se quittent plus. Alizée et Grégoire Lyonnet sont devenus inséparables depuis leur coup de foudre sur le parquet de la quatrième saison de Danse avec les stars. Grand vainqueur de la compétition cette année-là, le couple a aussi débuté une nouvelle vie à deux. Une histoire d’amour qui est née sous le regard attendri des téléspectateurs. Et depuis, les tourtereaux partagent la même passion pour la danse. A l’occasion de la tournée de Danse avec les stars, mais aussi du Grand Show diffusé sur TF1 le 4 février dernier, Alizée et Grégoire Lyonnet se sont élancés sur la piste de danse avec un contemporain émouvant et un rumba rythmée. Une prestation saluée par le public et les juges. Quelques jours après leur performance, Grégoire Lyonnet a souhaité rendre hommage à sa femme sur les réseaux sociaux : "Re-danser la prestation la plus forte en émotion de ma vie avec ma partenaire devenue mon épouse … Quel bonheur. En espérant que vous aussi ce one 2.0. Vous aie plu. Nous étions dans notre bulle."

Un message émouvant très vite commenté par les nombreux abonnés de Grégoire Lyonnet : "J’ai adoré votre prestation, trop de love mais c’est juste magnifique, frissons et larmes au coin de l’œil", a écrit une fan visiblement émue par leur prestation. "Danser avec votre cœur, c’est ce que vous faites le mieux", a ajouté un autre internaute. Visiblement plus complices que jamais, Alizée et Grégoire Lyonnet semblent filer le parfait amour. Et c’est tant mieux.





#one redanser la prestation la plus forte en émotion de ma vie avec ma partenaire devenue mon épouse... quel bonheur❤ en espérant que vous aussi ce one 2.0 vous ait plu. Nous étions dans notre bulle... #danseaveclamour #danse #onelove #dals Une photo publiée par Grégoire Lyonnet (@gregoirelyonnet) le 6 Févr. 2017 à 0h35 PST

