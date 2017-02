Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Les bobos et les coups font partie des risques du métier, quand on danse à haut niveau. Alizée en a fait l'expérience. En pleine chorégraphie, sur scène, Grégoire Lyonnet a littéralement assommé sa femme.

Doyenne de la tournée Danse avec les Stars avec quatre participations au compteur, Alizée ne se lasse pas de ce show à part entière. Et, elle ne se ménage pas non plus. En plus de travailler ses propres chorégraphies, elle joue parfois les assistantes de son mari. Grégoire Lyonnet est en charge de créer les tableaux et comme il le dit lors d’une interview, il a besoin de parler, de lui montrer les pas qu’il imagine et d’avoir un avis extérieur.

Le couple se donne à 100% également quand ils dansent et parfois, les accidents sont inévitables. Les risques du métier, dira-t-on. Lors d’une représentation, Grégoire Lyonnet a mis K.O sa femme. « Le choc a été violent, ça arrive de se taper en dansant », confie Alizée. A côté d'elle lors de l'interview, Grégoire se fait tout petit. « Quand il m’a assommé, j’ai senti un bruit très bizarre dans ma mâchoire, j’étais un peu sonnée, mais je ne suis pas inquiétée plus que ça, j’ai continué, mais à la fin de la choré quand il m’a demandé ‘ça va’, je me suis rendue compte que je n’arrivais pas à parler et j’ai paniqué ». La chanteuse raconte qu’elle a été paralysée d’un côté du visage pendant trois jours et que la douleur était semblable à une opération des dents de sagesse.

Mais qu’on se rassure, désormais tout va bien pour Alizée, le bobo fait partie du passé et le couple se concentre sur le Grand Show Danse avec les stars de ce samedi 4 février (à 20h55 sur TF1). La chanteuse et son partenaire danseront deux chorégraphies qu’ils ont déjà réalisées pendant leur saison. Un indice : ils nous emmèneront en Inde.