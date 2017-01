Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Tic, Tac, Tic Tac … la grande tournée Danse avec les stars va commencer dans quelques jours. Après un réveillon du nouvel an très festif pour la #DalsFamilly, Chris Marques et tous les danseurs se sont retrouvés pour débuter les répétitions de ce grand show qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnel. Cette année encore, la tournée Danse avec les stars est une occasion rêvée pour les nombreux fans de l’émission de retrouver dans les plus grandes salles de France leurs personnalités préférées dans des tableaux et des chorégraphies qui ont marqué l’émission mais également des danses inédites. Pour cette nouvelle édition, la liste des participants est plutôt longue…

MYTF1 vous l’avait annoncé il y a quelques semaines, Karine Ferri, Valérie Damidot, Alizée, Priscilla Betti, Olivier Dion, Sylvie Tellier, Florent Mothe, Laurent Maistret et Tonya Kinzinger feront partie de ce voyage. Et pour les plus curieux, Christophe Licata ont partagé quelques photos de leurs retrouvailles sur Instagram. A n’en pas douter, cette tournée devrait réserver aux spectateurs de nombreuses surprises. La tournée Danse avec les stars commence le 7 janvier dans toute la France et du 17 au 19 février au Zenith de Paris.





Repet #dalstournee #bro #dance Une photo publiée par Licata Christophe (@licatachristophe) le 3 Janv. 2017 à 5h07 PST





Repete tournée avec les brothers!!! 🤘🏼 #dalstournée #dalsfamily @licatachristophe @yannalrick Une photo publiée par Grégoire Lyonnet (@gregoirelyonnet) le 3 Janv. 2017 à 5h05 PST









Back to Work #dalslatournee #lovemyjob #Director avec les copilotes @justjacijax & @charlesbalda Une photo publiée par Chris Marques (@lechrismarques) le 2 Janv. 2017 à 12h29 PST

