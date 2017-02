Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ils sont fous de lui. Les personnalités et danseurs de Danse avec les stars enchaînent les répétitions à l’occasion de la tournée officielle mais aussi du Grand Show prévue samedi 4 février. Toujours présent, Jon Snow supervise les entraînements. Il s’agit du chien de Grégoire Lyonnet et d’Alizée, devenu la véritable mascotte des danseurs. Ce samoyède, aux poils soyeux, fait le bonheur de ses maîtres et ces derniers ne le quittent jamais. Apprécié des autres participants, Jon Snow est un habitué des selfies. Le plus récent a été publié par Karine Ferri : "Coup de cœur pour le chien des Lyonnet", a-t-elle commenté. Denitsa Ikonomova a également partagé un nouveau cliché de ce compagnon à quatre pattes : "A la fin des répétitions, c’est Jon Snow qui est le plus fatigué et moins en forme", a-t-elle écrit. De leurs côtés, Grégoire Lyonnet et Alizée publient très régulièrement des photos de leur chien, en sortie dans les rues de Marseille, en voiture ou encore couché sur le canapé de leur maison. Jon Snow fait véritablement partie de la famille.

Mais Jon Snow n’est pas le seul chien à voler la vedette. Celui de Denitsa Ikonomova est également présent lors des répétitions. Surnommée la "poupewwwttt" par sa maîtresse, ce shiba inu ne rate jamais un spectacle. Maxime Dereymez et Marie Denigot sont également accompagnés par leur animal de compagnie.





Quand Jon Snow s'invite dans la choré !