Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Mais qu’est-il arrivé à Joyce Jonathan ? La jeune femme a posté une photo sur Instagram sur laquelle elle présente son changement de look. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est très surprenant.

Joyce Jonathan, ex-danseuse sur la saison 5 de Danse avec les stars n’en finit plus de nous surprendre. La jeune chanteuse, très active sur son compte Instagram, vient de surprendre ses 69 000 abonnés avec une photo dès plus étonnantes. En effet, il y a deux jours, Joyce Jonathan a posté une photo d’elle … avec des cheveux bleus. En légende de cette photo, on pouvait lire : "Pourquoi pas". Si on peut facilement se rendre compte que la jeune femme a simplement revêtu une perruque, cette photo a fait débat dans sa communauté. "Joyce version manga", "Je préfère la Joyce naturelle", "Femme fatale", "Ça fait grand-mère avec la perruque", "Trop mignonne" pouvait-on lire dans les commentaires sur son compte Instagram.

Comme on pouvait s’y attendre, cette photo du changement de look de Joyce Jonathan postée sur son compte Instagram a fait couler beaucoup d’encre. Ce cliché a même engendré une vague de likes et de commentaires sans précédent sur son compte. Une seule question demeure. Pour quelle raison Joyce Jonathan, l’ex-partenaire de Julien Brugel dans la saison 5 de Danse avec les stars, a-t-elle décidé de revêtir cette perruque. S’agissait-il d’une simple blague ? Travaille-t-elle sur un projet que nous avons hâte de découvrir? Pour le savoir, il faudra certainement rester branché sur son compte Instagram.