Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Joyeux anniversaire ! En ce vendredi 3 mars, Fauve Hautot fête ses 31 ans ! La jeune femme, née en Normandie, à Dieppe plus précisément, danse depuis toute petite. C'est dans l'émission Danse avec les stars diffusée sur TF1 qu'elle se fait connaître du grand public. Depuis, celle qui arbore une crinière rousse feu est partout ! Danseuse, puis juge aux côtés de Pietragalla, Jean-Marc Généreux et Chris Marques, elle a une fois de plus montré qu'elle était un vrai atout dans le jury. Et l'année 2017, qui a pointé le bout de son nez, n'est pas de tout repos pour la jeune femme !

Fauve Hautot est en ce moment à l'affiche de la comédie musicale Saturday Night Fever où elle joue aux côtés de Nicolas Archambault et Stéphan Rizon - découvert lors de la première saison de The Voice - au Palais des Sports de Paris. La pétillante juge de Danse avec les stars tient le rôle de la mythique Fanny, "une fille qui, au départ, est un peu paumée, mais elle va aider Tony à trouver son chemin dans la vie. Les deux vont se retrouver lors d’un concours de danse. Au début, mon personnage est assez sauvage, il ne faut pas trop l’embêter. Et puis, elle trouve Tony mignon et a envie de l’aider", décrit-elle à Lechorepublicain.fr

Depuis ce matin, ses partenaires de danse se mobilisent un à un pour souhaiter un bon anniversaire à Fauve Hautot. Parmi eux, Christophe Licata, qui lui a laissé un beau message sur Twitter. "Happy Birthday Sugar Baby, welcome dans les 31". Et il n'est pas le seul. Stéphan Rizon y est lui aussi allé de son commentaire. "Très bel anniversaire @fauvehautot. Puisses-tu rester telle que tu l'es déjà, brillante, sur scène et en dehors".











Happy b day Sugar baby ! Welcome dans les 31! Love ❤ @fauvehautot #friends #sugarbaby #birthday 🎂🎉🍾💃🏻 Une publication partagée par Licata Christophe (@licatachristophe) le 2 Mars 2017 à 23h34 PST





Quoi de mieux pour commencer une belle journée, défilé @dior ❤🍀 Merci vraiment bcp @nicolecoullier 💋💋 Une publication partagée par Fauve Hautot (@fauvehautot) le 3 Mars 2017 à 2h42 PST