Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"J'ai vécu une aventure exceptionnelle. Vous m'avez portée", s'enthousiasmait Karine Ferri au micro de Sandrine Quétier après son élimination aux portes de la finale. L'aventure DALS a littéralement transformé la jeune maman du petit Maël. Non seulement elle est allée au-delà de ses limites, mais elle s'est aussi fait des amis qu'elle côtoie toujours aujourd'hui à l'occasion de la grande tournée Danse avec les stars. Dimanche dernier, la jeune femme a enflammé le Zénith de Lille. Aux côtés de son partenaire de danse, Yann-Alrick Mortreuil, la danseuse en herbe resplendissait, et ce sont ses fans qui le disent le mieux. "Hier après-midi à Lille trop belle", "merci pour ces moments de grande émotion que tu nous procure sur scène (sic)", écrivaient les internautes quelques heures après sa représentation dans une salle comble.

Yann-Alrick adresse un tendre message à Karine Ferri

Son partenaire de danse, Yann-Alrick Mortreuil a lui aussi tenu à adresser un message à sa partenaire sur les réseaux sociaux. "Heureux de danser avec ma danseuse Karine Ferri ce week-end à Lille.Un vrai bon moment de bonheur ! Merci Karine, et merci Lille !", a-t-il écrit. Le jeune danseur, ancien partenaire d'Enjoy Phoenix, a formé un duo de choc avec Karine Ferri dans l'émission. Depuis, les deux artistes sont devenus inséparables. Sur les réseaux sociaux, leur complicité n'est plus à prouver. Messages d'amitié et de soutien, selfie pendant les répétitions... Leur complicité est belle à voir !