Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La tournée de Danse avec les stars a été lancée le 7 janvier dernier. Personnalités et danseurs professionnels sont remontés sur scène pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et Karine Ferri s’apprête à faire son retour sur le parquet au côté de Yann-Alrick Mortreuil.

Vos stars préférées font leur tour de France au côté de leurs danseurs professionnels. Depuis le 7 janvier dernier, les personnalités du programme s’élancent une nouvelle fois sur la scène pour présenter des chorégraphies inédites. Ils étaient à Nantes, Bruxelles, Rouen et seront bientôt à Lille, Marseille, Montpellier, Toulouse, Nice avant de revenir à Paris en février prochain. Pour cette tournée annuelle, Karine Ferri a répondu présente. Sur les réseaux sociaux, l’animatrice de The Voice a partagé ses entraînements au côté de son ancien partenaire Yann-Alrick Mortreuil : "En pleine répétition pour la tournée avec mon partenaire, on espère vous croiser", a-t-elle écrit. Elle sera sur scène à Lille, Paris et Lyon.

Pour cette tournée, de nombreuses célébrités ont accepté l’invitation : Sylvie Tellier, Alizée, Priscilla Betti, Tony Kinzinger, Karine Ferri mais aussi Camille Lou, Laurent Maistret, Florent Mothe et Olivier Dion. Ils sont évidemment coachés par Marie Denigot, Candice Pascal, Emmanuelle Berne, Grégoire Lyonnet ou encore Christophe Licata. Et grande nouveauté cette année, la tournée officielle sera retransmise sur TF1 le samedi 4 février à partir de 20H55 et en direct du Zénith de Clermont-Ferrand. Sandrine Quétier et Laurent Ournac seront aux commandes de la présentation. Un rendez-vous à ne pas manquer.





En pleine répétition pour la tournée avec mon partenaire @yannalrick 💃🏻#dalslatournee On espère vous y croiser 💋 #Lille #paris #lyon Une photo publiée par Karine Ferri (@karineferri) le 18 Janv. 2017 à 5h52 PST

