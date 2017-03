Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

A 34 ans, Karine Ferri est toujours aussi rayonnante qu'à ses débuts. Maman d'un petit Maël, né le 6 avril dernier, la jeune femme, qui a pris quelques kilos pendant sa grossesse, affiche une silhouette parfaite. Alors les critiques, elle n'en a que faire. "Je n’étais pas complexée par mes formes de femme enceinte. Au contraire, j’en étais fière", affirmait-t-elle à Télé 7 Jours. Elle de poursuivre : "Et qu’importe si je ne suis pas sortie de la maternité en faisant un 34. Comme je le dis souvent, il me reste des kilos de bonheur, et alors ?" Dans l'émission Danse avec les stars, la jeune femme au corps de rêve a charmé les téléspectateurs, toujours plus nombreux à la suivre prime après prime...

Sur les réseaux sociaux, l'animatrice de The Voice a publié un cliché osé, dans son lit. Dans son pull en laine couleur beige, la femme de Yoann Gourcuff affiche un sourire XXL, symbole du bonheur dans lequel elle nage depuis plusieurs mois... En réalité, l'image est tirée d'un énième shooting photo réalisé dans le luxueux hôtel du Burgundy Paris. En quelques heures, le cliché a généré une vague de commentaires et de likes sans précédent. "De plus en plus belle", "tu es sublime, même au naturel, ça en devient pénible :)", "quelle merveilleuse pose, je suis sans voix, wahouu de quoi passer une bonne journée !", écrivent les internautes sous le charme de Karine Ferri.

