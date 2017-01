Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Moi je m'appelle Lolita !" La chanson d'Alizée résonne encore dans toutes les têtes. Sorti en 2000, le morceau est, à l'heure actuelle, un hit à part entière. A tel point que, pendant les répétitions de la grande tournée Danse avec les stars, les danseuses se sont mises à chanter ladite chanson de façon enjouée. Ainsi, Karine Ferri, Sylvie Tellier, Silvia Notargiacomo se sont mis à pousser la chansonnette sur le tube phare de la femme de Grégoire Lyonnet, qui a immortalisé l'instant sur les réseaux sociaux. Touchée par la délicate attention portée par ses copines, la chanteuse s'est empressée de faire partager les images à ses fans. "Quand tu dors et que tes copines te rendent hommage pendant un karaoké sur la tour­née. J'adore l'idée !! LOVE U girls", a-t-elle déclaré en commentaire. Une belle surprise pour la jeune femme.

Un prime exceptionnel samedi 4 février

Alizée a effectué sa première date sur la grande tournée Danse avec les stars au Dôme de Marseille mercredi 25 janvier. Et ce n'est pas la seule date que va assurer la femme de Grégoire Lyonnet. Samedi 4 février, TF1 vous a concocté une soirée spéciale et inédite de Danse avec les stars ! Dès 20h55, vous avez rendez-vous pour un show de folie avec toute la joyeuse troupe de danseurs ! Présenté par Laurent Ournac et Sandrine Quétier, les deux maîtres de cérémonie de Danse avec les stars, ce prime exceptionnel verra défiler les stars marquantes du programme, et MYTF1 peu d'ores et déjà vous révéler le nom de ceux et celles qui enflammeront le parquet du Zénith de Clermont-Ferrand.

Loïc Nottet, Laurent Maistret, Shy’m mais aussi Alizée, vont assurer le show en compagnie de Tal, Karine Ferri, Valérie Damidot, Baptiste Giabiconi, Camille Lou ou encore Brian Joubert et Philippe Candeloro. Pour cette soirée de prestige, les quatre juges de l'émission revêtiront leurs plus beaux habits. Fauve Hautot, Pietragalla, Jean-Marc Généreux et Chris Marques donneront des notes aux couples. Et ils ne laisseront absolument rien passer ! Rendez-vous le 4 février à 20h55 sur TF1.