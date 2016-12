Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Tic, tac, tic, tac.Le compte à rebours avant la grande tournée de Danse avec les stars a commencé. Et alors que les noms de Sylvie Tellier, Florent Mothe, Laurent Maistret et Tonya Kinzinger ont été annoncés le 15 décembre dernier, la liste des participants s’allongent encore un peu plus. En effet, Karine Ferri (arrivée jusqu’en quart de finale au bras de Yann-Alrick Mortreuil), Valérie Damidot (partenaire flamboyante de Christian Millette), Priscilla Betti (finaliste de la saison 6) ainsi qu’Alizée (grande gagnante de la saison 4) ont confirmé leur présence sur le grand show de la tournée Danse avec les stars. C’est une occasion rêvée pour les nombreux fans de l’émission de retrouver dans les plus grandes salles de France leurs personnalités préférées ainsi que leurs danseurs professionnels.



Pour la troisième année consécutive, le public et jury joueront un rôle capital. Comme dans l’émission, chaque couple se produira sur scène avant de recevoir les notes du jury (composé de Jaclyn Spencer, Jean-Marc Généreux et Chris Marques). Au terme de 2 heures intenses de show, le public présent dans la salle votera pour élire son couple favori. La nouvelle tournée débutera le samedi 7 janvier 2017 à Nantes et passera au Zénith de Paris pour 4 représentations exceptionnelles les 17, 18 et 19 février 2017.



Revivez le sacre de Laurent Maistret et de Denitsa Ikonomova