Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

L’année 2017 a bien commencé pour Laëtitia Milot. C’est bien loin du froid qui touche la France que la jolie comédienne a profité de ce début d’année. L’ex-candidate de Danse avec les stars s’est en effet envolée il y a quelques jours pour un lieu paradisiaque afin de profiter pleinement du soleil et de la plage. Accompagnée de son mari Badri, elle a pris la direction des Maldives où elle a d’ailleurs passé le cap de la nouvelle année. Un voyage offert, comme elle l’annonce sur Instagram, par sa famille pour son anniversaire de mariage – elle a fêté ses 6 ans de mariage en juin 2016.

Loin d’oublier ses fans, Laëtitia Milot a partagé avec eux, via les réseaux sociaux, quelques clichés et vidéos de ce séjour idyllique. La dernière publication en date, postée jeudi, a d’ailleurs beaucoup fait parler d’elle. Il faut dire que la comédienne apparaît très sexy sur cette photo la montrant, dans l’eau, rejeter ses cheveux en arrière de façon glamour. "Quand tu te la pètes style "je me lave les cheveux comme ça tous les jours" #coucherdesoleil", a-t-elle ajouté avec humour en légende de cette photo qui a séduit ses fans. "J’adore cette photo", "Splendide, une vraie sirène", "Magnifique" ou encore "trop beau", voilà quelques-uns des commentaires laissés par les internautes en découvrant ce joli coucher de soleil.

Reboostée par cette escapade au soleil, la comédienne peut également avoir le sourire grâce au carton en Italie de La Vengeance aux yeux clairs. Après sa diffusion sur TF1, la mini-série événement a débarqué chez nos voisins transalpins le 27 décembre dernier. Diffusé sur Canal 5, le premier épisode a été suivi par plus de 3 millions d’amateurs. Soit le deuxième programme le plus regardé de cette soirée-là en Italie.





Quand tu te la pètes " style je me lave les cheveux tous les matins comme ça" 😂😂😂😂#coucherdesoleil 😅 Une photo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 5 Janv. 2017 à 11h34 PST





Et hop je continue le harcèlement de #coucherdesoleil 😂😂😂😂je vous envoie des bisous 😍 Une photo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 4 Janv. 2017 à 10h56 PST





Quand tu essaies de faire du yoga au réveil 😂😂alors maître @cliopajczer je m'en sors pas trop mal? 😉😎😂💋 Une photo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 4 Janv. 2017 à 4h53 PST





Devinez notre destination... #anniversairedemariage #kdo By #family #merci Une photo publiée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 24 Déc. 2016 à 22h41 PST

